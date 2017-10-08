TOKİ, Ayder Yaylası için “Arama Konferansı” yapacak

İstanbul, 8 Ekim, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Rize’nin ünlü yaylası Ayder’i yenilemek ve korumak için kamu, özel sektör, meslek odaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanlarının katılımı ile 14-15 Ekim’de “Arama Konferansı\" yapacak.

Ülkemizde yayla ve kaplıca turizminin en önemli merkezlerinden birisi olan Ayder Yaylası’nda turizmin başlamasından bu yana plansız ve programsız bir yapılaşma olduğunu vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliği olan Ayder Yaylamızı kaçak yapılaşmadan kurtarmak ve geleneksel dokuya uygun mimarinin sağlanması için kamu, özel sektör, meslek odaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanlarının katılımı ile 14-15 Ekim tarihlerinde Arama Konferansı gerçekleştireceğiz” dedi.



\"Korumacı anlayışla hareket edeceğiz\"



Ayder Yaylası’nı yenilerken korumacı bir anlayışla hareket edeceklerini belirten Turan, “Ayder Yaylası yakın zamanda geleneksel mimari anlayışı içerisinde doğa ile uyumlu bulunurken, yeni yapılmış olan evler ise büyük oranda betonarme yapım tekniğinde geleneksel yapım karakterinden uzak olarak plansız bir şekilde inşa edilmiştir. Doğal kaynakların akılcı kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi için yeterli teknik altyapının kurulmadığı ve birçok kurumun denetiminde olan Ayder Yaylası’nın, güçlü bir altyapıya ulaştırılması gerekmektedir. Mevcut olanakları en iyi biçimde değerlendirip doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalı ve parçacı yaklaşımdan çok bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır“ ifadelerinde bulundu.



\"Hak sahiplerinin isteklerini dinleyeceğiz\"



Gerçekleştirecek Arama Konferansı’na üniversitelerin, Karadeniz\'in tüm dernek ve vakıflarının, vatandaşların katılacağını belirten Turan, “Ayder Yaylası’nda öncelikle hak sahiplerini, onların ne istediğini belirleyeceğiz. Bunun dışında turizm için gerekli ihtiyaçları netleştireceğiz. Orada termal su da var, dolayısıyla günübirlik kullanımları da dikkate alarak bir çalışma yapacağız. Ayder\'de Türkiye\'ye örnek olacak bir yayla rehabilitasyonu çalışması yapacağız\" diye konuştu.



\"Yerel aktörlerin aktif katılımı önemli\"



Ayder Yenileme ve Koruma projesine bütün yerel unsurların aktif katılımını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Turan, “Yerel aktörler ve paydaşlarımızla beraber Yenileme ve Koruma kapsamında yapı tipleri, üretim biçimleri, çevre, ulaşım, sosyal yapı, konut tipoloji, tercih ve alışkanlıkların nasıl olması gerektiğine cevap arayacağız\" dedi.



\"Kesin tespitler daha sonra yapılacak çalıştayda belli olacak\"



Arama Konferansı’nın sonuçlarına göre yapılacak ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde Çalıştay düzenleyeceklerini belirten Turan, Çalıştay sonucunda projelere ilişkin kesin tespit ve kararların verilmesinin sağlanacağını söyledi.

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