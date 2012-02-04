TOKİ, askeri bölgeye giriyor

T24 - 'Afet riski altındaki alanların dönüşümüne ilişkin' kanun tasarısında, yasak askeri bölgeler ile güvenlik bölgelerinin TOKİ ile belediyelere devrinin önünü açtı. Tasarı 12 Eylül'ün 'Milli Komitesi'ni de bitiriyor.



Hükümet tarafından hazırlanan 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı', Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Tasarının 'tespit, taşınmaz devri ve tescil'i düzenleyen 3. maddesi askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile askerin atıl durumdaki gayrimenkullerinin belli şartlar altında TOKİ ve belediyelere devrine olanak sağlıyor.



Akşam Gazetesi'nin haberine göre, tasarı sadece 'afet riski' ile sınırlı tutulmadı, yeni yerleşim bölgesi olarak kullanılmaya uygun alanlar da 'rezerv alan' kavramıyla yer buldu. Afet riski taşımayan alanların da 'rezerv alan' kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsisinin önü açıldı.



Bakanlık, 'Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkındaki Kanun' ile 'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu' kapsamındaki yerlerle ilgili talepte de bulunabilecek.

'Olur' varsa tamam



Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarının 'olur'u halinde, Genelkurmay'dan kuvvet komutanlıklarına varana kadar şehir içinde bulunan askeri alanlar da Çevre Bakanlığı'na tahsis edilebilecek. Bu yerlerden yeni yerleşim, afet riski taşıyan alanlar bakanlığın talebi üzerine TOKİ'ye ve belediyelere bedelsiz olarak devredilecek.





