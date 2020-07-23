"TOKİ arazisi için AKP ve MHP'lilerin oylarıyla imar planı değiştirildi; yeşil alan uçtu, yerine otel gelecek" iddiası ve tekzip

Uşak’ta yaklaşık 1.5 yıl önce, eski AKP'li yönetim döneminde pazarlanan TOKİ konutlarının ortasında kalan 4 futbol sahası genişliğindeki boş arazi için “yeşil alan” kararı alındı. Tanıtım pankartları bulvarlara asıldı. Ancak geçen günlerde Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla bu alana yapı izni çıktı. Yeşil alan planı uçtu, yerine otel projesi geldi.

TOKİ sakinleri ise duruma tepki gösterdi. İYİ Parti Uşak İl Başkanı Hakan Savaş, “1.5 yıl önce, AKP'li eski Belediye Başkanı yeşil alan sözü verdi. Buna güvenen vatandaşlar konut aldılar ama aldatıldılar” dedi.

"Ne ahlakidir ne vicdanıdır ne de hukukidir!"

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, TOKİ konutlarının önünde protesto açıklaması yapan İYİ Parti Uşak İl Başkanı Hakan Savaş şunları söyledi:

“Burada 7 bin 500 kişi yaşıyor. Kişi başına 14 m2 yeşil alan düşmesi gerekiyor. Malesef mevcut yeşil alan da inşaat alanı yapılıyor. İnsanlara bu evleri satarken burayı yeşil alan olarak gösterdiler. Bugün ise otel yapılıyor. Daha 1.5 yıl önce şehrin her tarafında bilbordlarda bu projelerin görsellerini sergilediler. Bugün ise yeşil alan olarak gösterdikleri yeri otel inşaat alanı olarak ilan etmeleri ne ahlakidir ne vicdanıdır ne de hukukidir.”

Tepki çeken karardan sonra İYİ Parti Uşak İl Başkanı Hakan Savaş, TOKİ konutlarının önünde protesto açıklaması yaptı. Savaş, “Daha 1.5 yıl önce, AKP'li eski Belediye Başkanı tarafından ‘burası yeşil alan olacak” diye boy boy pankartlar asıldı. Yandaş medya bu görselleri sayfalarında sergiledi. Yapılan açıklamalara güvenen vatandaşlar bu projelerden konut aldılar. Ama aldatıldılar” dedi.

Tezkip

Uşak Belediyesi yukarıdaki habere dair yolladığı tezkipte haberin gerçekçe örtüşmediğini belirtti. Tezkipte, habere konu olan arazi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İlgili haberde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Uşak Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi’nin orta kısmında yer alan boş arazinin daha önce park olarak planlandığı, ancak yeni dönemde buranın bir imar değişikliği uygulanarak otel alanı yapıldığı paylaşılmıştır.

Bu maksatlı ve asılsız bilgi çerçevesinde belediye ve yöneticilerimize yönelik suçlamalarda bulunulmuştur. Kamu menfaati için çalışmalar yürüten kurumumuzun ve yöneticilerimizin itibarı hedef alınmış, kişilik ve tüzel haklara saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bu alanın yüzde 85’i belediyemize değil Toplu Konut İdaresi’ne aittir ve 2014 yılından bu güne kadar imar planında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Projede boş bırakılan alan, ilk gününden bu yana otel alanı olarak ayrılmıştır. Yeni dönemde de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

Bölge, Uşak Merkez Durak ve Saraylı Mahalleleri ‘Gecekondu Önleme Bölgesi’ne ilişkin TOKİ tarafından hazırlanan ve Bakanlık Makamınca 15.10.2014 tarihli ve 16849 sayılı oluru ile 644 sayılı KHK ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri uyarınca onaylanan karar kapsamında en başından bu yana otel alanı olarak belirlenmiştir."