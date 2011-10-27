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Ekonomi

TOKİ, ''afetlerin ilacı'' olmaya devam ediyor ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 13:58

-TOKİ, ''afetlerin ilacı'' olmaya devam ediyor ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), büyük bölümü deprem bölgesinde olan ve depremin yanı sıra, sel ve heyelan gibi doğal afetlerle de mücadele edilen Türkiye'de yaptığı projelerle afetzedelerin yaralarını sarıyor.  AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yaşanan hemen her afetin ardından duruma hızla müdahale eden ve afetzedeleri ''modern'' yapılara kavuşturan TOKİ, depreme dayanıklı yaptığı konutlarla diğer projelere de örnek oluyor. İdare, bu kapsamda son 8 yılda Türkiye'de 31 ilde ve Pakistan'da 19 bin 76 adet afet konutu ve kamu binasının yapımına imza attı.  Van'dan önce en son Kütahya'da yaşanan depremin ardından ilde ve ilçelerinde 928 afet konutunun yanı sıra, okul, cami ve atölyeler inşa eden TOKİ, Türkiye'nin dışında sel ve deprem afetlerine maruz kalan Pakistan'da da 4 bin 620 adet konut, 8 adet okul, 12 ticaret merkezi, 3 spor salonu 2 adet de sağlık ocağı yaptı.  İdare, en son yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Van depreminin ardından da bölgede incelemelere başladı.  TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel'in de yerinde inceleme yaptığı bölgede afetzedelerin konut sorununun hızlı bir şekilde çözülmesi planlanıyor. Kalıcı konutlar için Van'da yer tespit çalışmalarına başlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıkladığı ''konteyner dağıtımı''nın üzerinde de duruluyor.  Bu arada, İdarenin Van'daki konutlarının, depremden hasarsız çıkması da diğer projelere örnek olarak gösteriliyor.

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