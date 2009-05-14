‘TOKİ’ adı artık uluslararası bir marka

TOKİ, adını, marka olarak ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına aldırdı. TOKİ’nin marka tescilini ‘WIPO’ onayladı



Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ‘TOKİ’ adını marka olarak ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına aldırdı.



Türk Patent Enstitüsü "TOKİ"yi "tanınmış marka" olarak tescil etti. TOKİ'nin uluslararası marka tescilini ise "WIPO" onayladı.



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, TOKİ markasının "tanınmış marka" olarak tescili için yapılan başvuruya dayanarak TPE'nin yaptığı inceleme sonucunda, "TOKİ markasının orijinal marka özelliği taşıyor olduğu, bu markanın yurt genelinde yüksek bilinirlik düzeyine ulaştığı ve dolayısıyla tanınmış markalardan olduğu" belirlendi.



TOKİ'nin, alanında gösterdiği faaliyetler sonucunda ismini bir marka haline getirmeyi başardığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"(Tanınmış Marka) olmak idaremizin isminden müteşekkil markanın ülkemizde daha etkin bir şekilde korunmasına hizmet edeceği gibi, Paris Sözleşmesi'ni imzalayan ve TRIPS;e üye devletler nezdinde de tescile bağlı olmaksızın aynı korumayı sağlamaktadır.



'Tanınmış Marka' olmak, "korunma" konusunda sağladığı avantajların yanı sıra konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin kalitesini, yaygınlığını, menşeini, hitap ettiği kitlelerde tesis ettiği güven ve itibarı sembolize eden bir prestij unsurudur. İdaremiz isminin 'tanınmış marka' olarak tescili, kanunun idaremize verdiği görevlerin ifası bağlamında gösterilen performansın da tescilidir."



Uluslararası marka tescili



Açıklamaya göre, Türkiye de tescili yapılmış TOKİ markasının, yurtdışında da marka korumasının sağlanması amacıyla, (35. SINIF - Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler; 37. SINIF - İnşaat hizmetleri; 41. SINIF - Eğitim ve öğretim hizmetleri, Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri; 42. SINIF - Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri için ) "Uluslararası Marka Tescili" başvurusu da uygun bulundu.



Uluslararası Fikri Haklar Organizasyonu (World Intellectual Property Organization-WIPO tarafından onaylanan Uluslararası Marka Tescili, ABD, Avrupa Topluluğu, küresel fonlama için önemli olan Uzakdoğu ve Körfez piyasalarındaki fırsatların değerlendirilebilmesi için Japonya, Türk müteahhitlerin yurt dışında iş yaptıkları ülkelerden Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan, TOKİ ile konuttan sorumlu kurumlarının işbirliği anlaşması imzaladığı Ukrayna, Moğolistan;da geçerli olacak.



Yabancı firmalar bile TOKİ’nin adını kullanıyor



TOKİ, adını marka olarak tescil ederek, iyi niyetli olmayan firmalara karşı kendisini korumaya aldı. Yurtiçinde bazı firmaların TOKİ adını kullanarak veya TOKİ ile bağlantılı olduğunu belirterek konut sattığı belirlenirken, yurtdışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde de benzeri durumlar yaşandığı ortaya çıktı.



En son Hollanda'da bir firmanın TOKİ adını kullanarak Türk vatandaşlarına konut satmak istediği belirlenmişti.



