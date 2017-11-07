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TOKİ, Adana'da emeklileri ev sahibi yaptı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Adana'da 265 emekliyi ev sahibi yaptı

07 Kasım 2017 14:43

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Adana\'da 265 emekliyi ev sahibi yaptı.
TOKİ\'nin merkez Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi\'nde hayata geçirdiği 825 adet konut projesi içinde yer alan 265 adet  2+1 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı. Sıraçam Asım Savaş Spor Salonu\'nda düzenlenen törene, emekliler büyük ilgi gösterdi. Toplam 8 bin 133 kişinin başvuru yaptığı proje için yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı.
\'EMEKLİLERE YÜZDE 25 KONTENJAN AYRILDI\'
Hak sahiplerinin heyecanla izlediği kura çekiminde konuşan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, bugüne kadar Türkiye genelinde alt geliri grubu için yeterince konut yapamadıklarını söyledi. Adana\'nın büyük bir kent olduğunu vurgulayıp konut ihtiyacının da arttığını anlatan Çelik, şöyle dedi:
\"TOKİ\'nin yaptığı projelerde artık emeklilere yüzde 25 kontenjan ayrıldı. Yapılacak her 4 konuttan 1\'ini emekliler alacak. Aynı şekilde engelli vatandaşlarımıza da yüzde 5 kontenjan ayrıldı. Bugüne dek çalışıp ev sahibi olamayan emeklilerimizin içi rahat olsun. Şartları yerine getiremeyen başvuruları takip ediyor ve iptal ediyoruz. TOKİ olarak sadece konut değil sosyal yaşam alanları da yaratıyoruz.\"
Yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekildi. Kurada ismi çıkan emekliler ve yakınları, büyük mutluluk yaşadı.

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