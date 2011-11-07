TOKi 9'luk depreme dayanıklı binalar yapacak

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, deprem yasasının 2012’den önce hazır olacağını söyledi. Denemeç, “TOKİ, 8-9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı binalar yapacak” dedi.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara milletvekilleri Cevdet Erdöl, Nurdan Şanlı'dan oluşan heyetin ev sahipliğinde AKP'yi ilk olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kadın Kolları Başkanı Şennur Şenel'den oluşan heyet ziyaret etti.



Terör acısının tüyler ürpertici olduğunu vurgulayan Karakaya, Van'da yaşanan depreme de değinerek, ''Van'da yaşananlar nedeniyle de bayram buruk geçiyor. Deprem doğal afet olarak gören anlayışı değiştirmek lazım'' dedi.



Asıl, deprem bölgelerinde, fay hattı üzerinde izinsiz yapılaşmaya yol açmanın ''felaket'' olduğuna işaret eden Karakaya, Marmara depreminin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen ''ders çıkarılmadığını'' söyledi.



Karakaya, MHP'nin, ''Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi gerek terör konusunda gerekse deprem yaralarının sarılmasında'' destek vermeye hazır olduğunu anlattı.



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yüzyıllar boyunca depremlerin olduğunu anımsatan Denemeç, ''bir musibet bin nasihatten evladır'' sözünü anımsatarak, deprem bölgelerindeki yapılaşma konusunda hazırlık yapıldığını hatırlattı.



Denemeç, depremle ilgili yasanın 2012’ye girmeden hazırlanacağını söyledi.



TOKİ’nin kentsel dönüşüm kapsamında binalar inşa edeceğini belirten Denemeç, “8-9 büyüklüğüne dayanıklı binalar yapacak” diye konuştu.



5-10 yıl gibi kısa ve orta vadede dönüşümün sağlanacağını anlatan Denemeç, ''Depremler olacak ama düzgün, projesine uygun yapılar yapıldığında daha az hasarla atlatabiliriz'' dedi.



Denemeç, terör konusunda MHP'nin yaklaşımına da teşekkür etti.



