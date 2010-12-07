-TOKİ 8 YILDA 18 ŞEHİR KURDU KAYSERİ (A.A) - 07.12.2010 - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) son 8 yılda yaptırdığı konut sayısı 462 bin 586'ya ulaştı. Alınan bilgiye göre, 1984 yılında kurulan TOKİ, 2002 yılında 58. Hükümet döneminde başlattığı ''Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği'' kapsamında, ülkenin dört bir yanını konut projeleri ile adeta şantiyeye çevirdi. 1984'ten 2002 yılına kadarki 18 yıllık süreçte 43 bin 145 konut üreten TOKİ, son 8 yılda 81 ilde, 800 ilçe ve 1827 şantiyede, 462 bin 586 konut yaptı. Bu rakam, ortalama hane halkı sayısı 3,9 olarak alındığında 100 bin nüfuslu 18 adet şehrin inşa edildiği anlamına geliyor. TOKİ'nin yaptırdığı konutların 193 bin 458'i dar ve orta gelirlilere yönelik, 125 bin 277'si alt ve yoksul grubuna yönelik, 53 bin 547'si gecekondu önlemeye yönelik, 13 bin 311'i afet konutu ve 4 bin 51'i tarım köy konutlarından oluşuyor . TOKİ'nin kaynak geliştirme projeleriyle sağlanan 72 bin 942 konutla birlikte toplam sayı 462 bin 586'ya ulaşıyor. TOKİ, geliştirdiği toplu konut projeleri ile sadece konut yapmakla kalmıyor, aynı zamanda toplu konut alanlarında insanların sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda, aynı dönemde TOKİ tarafından 650 okul, 19 bin 441 derslik, 653 spor salonu, 61 yurt ve pansiyon, 83 sağlık ocağı, 91 hastane, 391 ticaret merkezi, 311 cami, 36 kütüphane, 21 sevgi evi ve 15 engelsiz yaşam merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu. -''YIL SONUNA KADAR 470 BİN SAYISI AŞILACAK''- TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, yaptığı açıklamada, TOKİ'nin sadece insanları konut sahibi yapmadığını, yerel yönetimlerle işbirliği halinde hazırlanan projelerle kentsel dönüşüm sağlandığını, gecekondulaşmanın önlendiğini ve sosyal donatılar oluşturulduğunu bildirdi. TOKİ'nin 2002 yılından beri yaptığı yatırımların 35 milyar liraya ulaştığını, toplu konut projeleri için 3 bin ayrı ihale düzenlendiğini belirten Karaca, şu bilgileri verdi: ''Şu an itibariyle 462 bin 586 olan konut sayısı, yıl sonu itibariyle 470 bini aşacak. Konut yapımının yanı sıra çevre düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 17 milyon metrekare yeşil alan düzenlemesi yaptık. 3,7 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu projeler ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak 800 bin kişiye istihdam sağlandı. Yoksul gruba yönelik 45-55 metrekarelik konutları peşinatsız 20 yıl vadeli 100 liradan başlayan taksitlerle satışa sunduk. Bu grupta ilk teslime Eskişehir'de 928 konutla başlıyoruz. Ardından Kayseri'de bu tür konutların satışına başlayacağız. Gelir gruplarına göre projeler oluşturarak, vatandaşlarımızın ekonomik ve kaliteli konut sahibi olmasını sağladık. Diğer taraftan kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projeleri geliştirdik. Tarihi doku ve yöresel mimarinin geliştirilmesi için tarımköy uygulamaları yaptık.'' TOKİ'nin kurulduğu 1984 yılından 2002 yılına kadarki dönemde kooperatif kredileri kapsamında 940 bin konuta kredi desteği sağladığını ve 43 bin 145 konut ürettiğini hatırlatan Karaca, bu rakamlar kıyaslandığında ''Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği'' başlatılması ile birlikte yapılan çalışmaların öneminin daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.