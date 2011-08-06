-TOKİ 74 HASTANE YAPACAK ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında 74 yine hastanenin yapımını üstlendi. Bu kapsamda, Ocak-Temmuz döneminde, 12 hastanenin inşaatını başlatan idare, 19 hastanenin ihalesini tamamladı. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, son 8 yılda sağlık sistemine 129 hastane ile 89 sağlık ocağı kazandıran idare, halen 74 hastanenin yapımı üzerinde çalışıyor. Bu yılın ilk 7 ayında 12 hastanenin yapımını başlatan TOKİ, 19 hastanenin ihalesini sonuçlandırarak inşaat aşamasına getirdi. Halen 14 hastanenin ihale süreci devam ediyor, 12 hastane için de ihale tarihi belirlendi. Daha önce ihalesi yapılıp uygun teklif olmadığı için ihaleleri iptal edilen 17 hastanenin yapımı ise 2 ay içinde yeniden ihale edilecek. İnşaatların tamamlanması ile sağlık sistemine 9 bin 640 yeni yatak kazandırılacağı bildirilen açıklamada, ''böylece vatandaşların sağlık sorunları nedeniyle il il gezmezine neden kalmayacağı'' belirtildi. TOKİ'nin ihale ettiği veya inşaatı süren hastaneler arasında, 750 yataklı Hatay-Merkez devlet hastanesi, 600 yataklı İstanbul-Sultangazi devlet hastanesi, 600 yataklı Sivas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 400'er yataklı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile İzmir-Karşıyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyor. -211 MİLYON LİRA YATIRIM TUTARI OLAN HASTANELERİN İNŞAATI BAŞLATILDI Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde; Bitlis-Tatvan 400 yataklı devlet hastanesi, Siirt 300 yataklı devlet hastanesi, Antalya-Alanya 300 yataklı devlet hastanesi, Giresun-Espiye 50 yataklı devlet hastanesi, Giresun 150 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, Tokat-Niksar 100 yataklı devlet hastanesi, Karabük-Eflani 10 yataklı hastane, Ardahan-Göle 40 yataklı devlet entegre hastanesi, Ankara-Kalecik 30 yataklı entegre ilçe hastanesi, Samsun-Ladik 30 yataklı entegre hastanesi, Malatya-Pötürge 20 yataklı devlet hastanesi ile Trabzon ağız ve diş sağlığı merkezinin inşaatına başlandı. Bu hastanelerin ihale tutarı, 211 milyon 161 bin lira. -YATIRIM TUTARI 415 MİLYON LİRA OLAN 19 HASTANENİN İNŞAATINA YAKINDA BAŞLANACAK Açıklamaya göre, ihalesi tamamlanan ve 410 milyon 883 bin liraya mal olacak 19 hastanenin yapımına ise yakın günlerde başlanacak. Yakında inşaatına başlanacak hastaneler arasında İzmir-Karşıyaka 400 yataklı Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Mardin 300 yataklı devlet hastanesi, Bursa-İnegöl 300 yataklı devlet hastanesi, Iğdır-Merkez 250 yataklı devlet hastanesi, Konya-Ereğli 200 yataklı devlet hastanesi, Mardin-Nusaybin 150 yataklı devlet hastanesi, Çankırı 100 yataklı devlet hastanesi, Manisa-Soma 300 yataklı devlet hastanesi, Konya-Ilgın 100 yataklı devlet hastanesi, Zonguldak-Ereğli 350 yataklı devlet hastanesi ile Bursa-Mudanya 100 yataklı devlet hastanesi, Antalya-Manavgat 100 yataklı devlet hastanesi ek binası bulunuyor. TOKİ, Giresun'da 75 yataklı Fizik Tedavi Merkezi, Hakkari-Çukurca'ya 20 yataklı devlet hastanesi, Artvin-Şavşat'a 25 yataklı devlet hastanesi, Hakkari Merkez'e 10 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi, Antalya-Gazipaşa'ya 75 yataklı devlet hastanesi, Tunceli-Hozat'a 15 yataklı entegre hastane, Batman-Beşiri'ye 15 yataklı entegre hastane yapacak. -14 HASTANE İÇİN TEKLİFLER ALINDI, İNCELEMELER SÜRÜYOR Verilen bilgiye göre, 14 hastane için alınan tekliflerin incelemesi sürüyor. Bu kapsamda, Kars Merkez Karacaören, İzmir-Bornova ve Samsun-Çarşamba'ya 200'er yataklı devlet hastaneleri yapılacak. Ağrı-Tutak'ta 30 yataklı entegre ilçe hastanesi, Antalya-Serik'te 100 yataklı, Sakarya-Sapanca'ya 20 yataklı, Uşak-Eşme'ye 30 yataklı, Kırklareli-Babaeski'ye 100 yataklı, Hakkari-Şemdinli'ye 50 yataklı, Adana-Karaisalı'ya 25 yataklı, Artvin-Arhavi'ye 40 yataklı, İzmir-Urla'ya 150 yataklı, Sakarya-Hendek'e 100 yataklı, Kütahya-Tavşanlı'ya 100 yataklı devlet hastanesi yapımı için düzenlenen ihalelerde alınan tekliflerin incelemesi sürüyor. -İHALE TARİHİ BELLİ OLAN HASTANELER Kocaeli-Kandıra 50 yataklı, Tokat-Reşadiye 50 yataklı, İstanbul-Sultangazi 600 yataklı, Kahramanmaraş-Göksun 50 yataklı, Malatya-Doğanşehir 30 yataklı, Antalya-Elmalı Merkez Köyü 40 yataklı, Hatay-Kırıkhan 150 yataklı, Manisa-Demirci 75 yataklı, Burdur-Gölhisar 50 yataklı, Muğla-Köyceğiz 30 yataklı, Mersin-Mut 75 yataklı, Zonguldak-Çaycuma 75 yataklı, Sivas 600 yataklı devlet veya eğitim-araştırma hastaleninin ihale tarihleri belli oldu. Daha önce yapılan ihaleleri iptal edilen Hatay-Merkez 750 yataklı, Bursa-Karacabey 100 yataklı, Afyonkarahisar 250 yataklı kadın doğum, Afyonkarahisar-Dinar 100 yataklı, Bolu-Mengen 20 yataklı ilçe, Nevşehir-Hacıbektaş 25 yataklı, Yozgat-Yenifakıllı 10 yataklı, Yozgat-Kadışehri 10 yataklı, Tokat-Zile 100 yataklı, Kütahya-Gediz 100 yataklı, Zonguldak-Devrek 100 yataklı, Muş-Varto 50 yataklı, Van-Muradiye 50 yataklı, Çorum-İskilip 100 yataklı, Çorum-Osmancık 100 yataklı, Bursa-Mustafa Kemalpaşa 200 yataklı devlet hastanelerinin ihaleleri ise yeniden yapılacak.