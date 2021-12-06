TOKİ, 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sunduğunu duyurdu.

TOKİ tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Muhammen bedeli 2.882.791.098-TL olan yaklaşık 2.454.735 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da bulunan 307 arsa, açık artırmayla satılacak” denildi.

KDV’den muaf yüzde 25 peşinat 60 ay vade

Alıcıların, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecekleri belirtildi. Ayrıca arsaların KDV’den muaf şekilde satılacağı açıklandı.

22 Aralık’ta saat 10.30’da yapılacak açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir’de bulunan arsalar, 23 Aralık 2021 Perşembe 10.30 ‘da açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya’da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Anakara Etimesgut’ta ticaret, Antalya’da konut, turizm tesis alanı, Aydın’da konut, otopark, Elazığ’da köy yerleşik alanları, Giresun’da ise kreş alanı bulunuyor.

İzmir’de satışa sunulacak arsalar arasında sanayi depolama, küçük sanayi sitesi, konut alanları da bulunuyor. Konya’da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Manisa’da tarımsal nitelikli alanlar, Muğla’da konut alanları bulunuyor.

Ayrıca Konya Karapınar ve Trabzon Beşikdüzü’nde ise Akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.

Açık artırma, 22 Aralık 2021 Çarşamba 10.30 ve 23 Aralık 2021 Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak.