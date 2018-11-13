TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa sundu

İSTANBUL, (DHA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin,Muğla,Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van,Yalova ve Yozgat illerinde toplam 993.000 metrekare büyüklüğünde 87 adet arsayı satışa sundu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık 572 milyon lira olan arsalar vadeli olarak \'Açık Artırma\' yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, özel eğitim, özel sağlık tesisi,rehabilitasyon merkezi, turizm tesis, akaryakıt istasyonu, konut dışı kentsel çalışma ve gelişme konut+toptan ticaret+sebze hali niteliğinde imarlı arsalar.

Müzayede 29 Kasım tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:

\"İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık tesis,özel eğitim, Arnavutköy’de konut ve Tuzla’da konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA

Keçiören Ayvalı’da konut,Mamak’ta Altıağaç’ta ticaret, akaryakıt istasyonu,Etimesgut Yapracık’ta konut, Sincan Temelli’de konut ve Beypazarı’nda Konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANTALYA

Kemer Çamyuva’da konut niteliğinde imarlı arsalar.

BALIKESİR

Ayvalık Küçükköy’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

MERSİN

Erdemlive Mezitli’de konut, turizm tesis alanı niteliğinde imarlı arsalar.

MUĞLA

Bodrum’da konut ve ticaret, Datça’da konutniteliğinde imarlı arsalar.

ELAZIĞ

Merkezde konut ve ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

DİYARBAKIR

Yenişehir Üçkuyular’da konut niteliğinde imarlı arsalar.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.\"