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TOKİ, 25 askerin şehit olduğu cephanelik yerine ev mi yapacak?

CHP'li Ahmet Toptaş, Afyon'da cephaneliğin bulunduğu bölgenin en kısa zamanda TOKİ'ye devredilip, ev yapılacağını söyledi

10 Eylül 2012 16:58

 

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, “Valinin açıklaması var. Orman Bakanı ile görüştüm. Burası en kısa zamanda TOKİ'ye devredilecek. Cephaneliği kaldıracağız. Buraya evler yapacak” diye konuştu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, 25 askerin şehit olduğu patlamanın gerçekleştiği cephanelik yerine TOKİ’nin ev yapacağını söyledi.

\Toptaş şöyle konuştu:

“Şehitlerin kanıyla sulanmış bir toprakta kimse oturmak istemez. Afyon halkı bunu içini sindiremez. Bu tür şeylerin konuşulması bile Afyonluyu incitir. Alışveriş merkezi, konutlara sıcak bakmaz. Havuz başında oturup keyif çıkarmaz. Oyun bahçeleri yapılmasına izin vermez. Ancak şehitlik parkı ya da şehitlik bahçesi yapılabilir.”

Toptaş, şehitlik olarak düzenlenmesi konusunda Mili Savunma Bakanlığı’na başvuracak. 


Tavan, tarla, bahçe binlerce kilometreye yayılan bombalar


Son durumu T24’e değerlendiren Toptaş, patlayan ya da patlamamış on binlerce bombanın kilometrelerce mesafeye yayıldığına dikkat çekti.

“Çok riskli bir durum var” diyen Toptaş, bombaların birkaç ay gibi kısa bir sürede temizlenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bombaların toplanmasına devam edildiğini anlatan Toptaş, “246 ev hasar görmüş. Bunun dışında yüzlerce hazar gören ev daha var. Yani, tavan, tarla, bahçeler de patlamış ya da patlamamış bomba var” diye konuştu.


Güneydoğu’da ölen çocuklar


Bölgede,  patlamamış el bombaları yüzünden ölün çocuklar hatırlatması yapan Toptaş, “Burası geniş bir alan. Yerleşim yerlerine çok yakın. 30'un üzerinde depo var. Türkiye'nin en büyük askeri depolarından birisi, cephaneliklerinden birisi” dedi.

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