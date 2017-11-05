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TOKİ 2017 yılının ilk 10 ayında 50 bin konuta ulaştı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara dönük konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini belirten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, bu yıl içinde 50 bin konut rakamına ulaştıklarını

05 Kasım 2017 15:42

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara dönük konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini belirten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, bu yıl içinde 50 bin konut rakamına ulaştıklarını söyledi. 

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 yılına 1 milyon 200 bin konut inşa edeceklerini belirten Turan, \"Planlı üretim disiplinleriyle 2023 yılına kadar Anadolu’nun pek çok şehrinde 10 binlerle ifade edilen, yüksek yaşam kalitesine sahip yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Orta vadede 2016-2019 yılları arasında Türkiye genelinde yaklaşık 259 bin 220 konut inşa edeceğiz\" açıklamasında bulundu. 

2017 YILINDA KONUT ÜRETİMİ HIZLA DEVAM EDİYOR 

2016-2019 yılı stratejileri çerçevesinde hedeflerinin 259 bin 220 konut yapmak olduğunu vurgulayan Turan, \"Bu çerçevede 2017 yılında 50 bin konutu ihale ettik ve inşaatına başladık. 2023 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için yılda yaklaşık 65 bin konut üreteceğiz. Her yıl yaklaşık 65 bin konutu, konut sahibi olamamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Bu yılda hedeflediğimiz hedefimizi yakalamış olacağız\" dedi.

KALİTELİ VE NİTELİKLİ KONUT ÜRETİMİ 

\"Sosyal konut üretim rakamı ile milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz\" diyen Turan, şöyle devam etti:

\"En az sayısal hedefler kadar önemli olan konutların kalite ve niteliklerine yönelik 2014’te başlayan yenilenme sürecinin de başarılı neticelerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Anadolu şehirlerimizde, yeni üretim modelimiz ile mahalle kültürüne katkı sağlayan, yatay yapılaşmayı esas alan, şehirlerin yöresel çizgilerinden izler barındıran binlerce konutun inşası sürüyor. Bu projeler, kadim ve modernin harmanlanması üzerine geliştirdiğimiz \'Şehirlere değer katan projeler\' vizyonunun yansımasıdır. Kurum olarak yoğun bir çalışma sürecindeyiz. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz.\"

(FOTOĞRAF)

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