-TOKİ, 2010'U REKORLARLA BİTİRİYOR ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ayda ortalama 6 bin konut üretimi ile bu yılı rekorlarla bitiriyor. Toplamda 475 bin konuta ulaşan idare, 46 bin konutun satışını gerçekleştirdi, hak ediş ödemeleri ile piyasalara 6 milyar lira ''sıcak para'' akıttı. TOKİ'den 2010 yılına ilişkin yapılan değerlendirmede, idarenin bu yıl yaklaşık 70 bin konut ürettiği ve toplamda, üretilen, programa alınan ve ihale edilen konut sayısının 475 bine ulaştığı, 343 bin konutun sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasına getirildiği, 2011 yılı içinde 500 bin konut hedefine ulaşılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, şimdiye kadar yatırım maliyeti KDV dahil yaklaşık 35 milyar lira olan 3 bin civarında ihale gerçekleştiren TOKİ, bu yıl, eğitim altyapısının güçlendirilmesi için 66 okul, sağlık altyapısının güçlendirilmesi için 29 hastane ve 3 sağlık ocağı ile 75 spor salonu yapımını tamamladı. Bu yılı yoksul grubu konut üretimine ayıran TOKİ'nin, 2011'de ''kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projelerine'' ağırlık vereceği belirtildi. Halen 81 il, 800 ilçe ve bin 843 şantiyede faaliyet gösteren TOKİ'nin sektörün lokomotifi bir kurum haline geldiği kaydedilen açıklamada, bu yıl 46 bin konutun satıldığı, toplamda üretilen 475 bin konuttan 412 bininin satışa sunulduğu, bunlardan 370 bininin satışının tamamlandığı bildirildi. Açıklamaya göre, TOKİ, hasılat paylaşım modeliyle yapılan 80 bin 379 konuttan elde edilecek 9,6 milyar liralık gelirin 4,7 milyar lirasını tahsil etti. TOKİ'nin, ülke genelinde yaptığı yatırımlarla inşaat sektörünü kriz dönemlerinde bile ayakta tuttuğu vurgulanan açıklamada, bu yıl 6 milyar lira hak ediş ödemesi gerçekleştirdiği belirtilerek, ''Son 8 yılda 20 milyar lira civarında hakediş ödemesiyle piyasaları zinde tutan TOKİ, 22 milyar liralık yatırım hacmiyle de Türkiye'nin ekonomik geleceğine olan güvenin göstergesi haline geldi'' denildi. Açıklamaya göre, TOKİ, 2010 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 66 okul yaparak, toplam okul sayısını 650'ye çıkardı. Bir yıl içerisinde 3 bölgeye daha sevgi evi kazandıran TOKİ, 21 sevgi evi, 59 yurt ve pansiyon ile 15 engelsiz yaşam merkezi rakamına ulaştı. TOKİ, 13'i bu yıl olmak üzere şimdiye kadar 61 yurt ve pansiyon, 32'si bu yıl olmak üzere toplam 393 ticaret merkezi, 24'ü bu yıl olmak üzere 312 cami, 75'i bu yıl olmak üzere 658 spor salonu yaptı. Tarihi tescilli kültür varlıklarının restorasyonu ve ayağa kaldırılması için de yoğun çaba harcayan TOKİ, şimdiye kadar 307 projeye, 3 milyon lirası bu yıl olmak üzere 23 milyon lira kredi kullandırdı. Ayrıca, 2003'ten itibaren 56 bin konuta tamamlanma kredisi verildi. Bu uygulamalarla doğrudan ve dolaylı olmak üzere 800 bin kişiye istihdam sağlandı. -10 KARAKOL TESLİM EDİLDİ, 33'Ü TAMAMLANMA AŞAMASINDA Karakollara yönelik saldırılardan sonra ''kale gibi sağlam karakol'' yapımı görevini üstlenen TOKİ, çoğu sınır bölgesinde olmak üzere toplam 148 karakolun inşaatını başlatırken 28 karakolu ihale aşamasına getirdi. TOKİ, inşaatını tamamladığı 10 karakolu teslim etti, 33 sınır karakolu da teslim aşamasına getirdi. -TOKİ'NİN KAMU PORTFÖYÜ ... TOKİ, kamu kurum ve kuruluşları ile imzaladığı protokoller kapsamında, birçok kuruluş için hizmet binası yapıyor. Kurum, şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı için 5 milyar lira, Sağlık Bakanlığı için 3,6 milyar lira, SHÇEK için 203 milyon lira, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)-Genel Kurmay Başkanlığı için 434 milyon lira, MSB-Genel Kurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı için yaklaşık 775 milyon lira yatırım öngören protokoller imzaladı. TOKİ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın yeni hizmet binasını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TOKİ), Gümrük Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü hizmet binalarını, Başbakanlık için ek hizmet binası, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi'nin binalarını, Denizcilik Müsteşarlığı ile Bölge Müdürlüğü hizmet binalarının yapımını sürdürüyor. Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı Seyrantepe Spor Kompleksi'nin yapımı tamamlanma aşamasında, Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı Akyazı Spor Kompleksi'nin çalışmaları sürüyor. -2011, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ALT GELİR YILI OLACAK Açıklamada, 2011 yılı içerisinde 500 bin konut hedefini yakalayacak olan TOKİ'nin, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır olmak üzere kentsel dönüşüm projeleri kapsamında uydu kentler yapacağı, yerel yönetimlerle birlikte 243 kentsel yenileme projesi, 188 bin 261 konutluk gecekondu dönüşüm çalışması başlattığı belirtildi. Deprem fay hatları haritasına göre strateji belirleyen TOKİ'nin, 2011 yılında deprem kuşağında yer alan yerleşim birimlerinin tahliyesine ağırlık vereceği, kentsel yenileme, gecekondu dönüşüm ve alt gelir grubu konut yapımını hızlandıracağı, ''hiç peşinatsız, 100 lira başlangıç taksitli, 45 metrekarelik 1+1'' konutların yapımını sürdüreceği kaydedildi. Halen 14 bölgede yapımı tamamlanan sosyal yardımlaşma (1+1) konutlarının kuralarının çekilerek sahiplerini belirleme aşamasına gelindiği, bu konutların sayısının gelecek yıl içinde 55 bine ulaşacağı bildirilen açıklamada, sanayi kesimi için altyapısı tamamlanmış arsa üretimi ile tarımköy projelerine de devam edileceği, eğitim tesisleri, sosyal donatılar, ağaçlandırma ve çevre düzenlemelerine ağırlık verileceği belirtildi.