TOKİ 19 stadyum daha inşa edecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ahmet Haluk Karabel, Ankara, Diyarbakır, Batman, İzmir (2) ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu şehirlere toplam 20 stat inşa edileceğini açıkladı.

TOKİ Başkanı Karabel, yeni statların yapılacağını açıkladı. Karabel, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 19 adet stadyum ile 10 bin kişilik kapalı spor salonu yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Şu ana kadar 11 stadyumun ihalesi gerçekleştirilerek inşaatlarına başlandı. İhale ve hazırlık aşamasında ise 7 stadyum bulunuyor. TOKİ Başkanı Karabel’in verdiği bilgiye göre Afyonkarahisar, Malatya, Trabzon, Sivas, Eskişehir, Samsun, Antalya, Gaziantep, Adana, Sakarya ve Kocaeli illerine yapılacak statların ihaleleri tamamlanarak inşaat aşamasına geçildi.

Diyarbakır ve Batman'a da stat yolda

Radikal gazetesinden Fatih Yağmur'un haberine göre, hazırlık ve ihale aşamasında 7 stadyum bulunuyor. Hatay’da yapılması planlanan statlar ihale aşamasına getirildi. Ankara, Diyarbakır, Batman, İzmir (2) ve Edirne’de inşa edilmesi planlanan statlar da hazırlık aşamasında. Bu statların ihalelerinin gerçekleştirilmesinin ardından inşa çalışmalarına başlanacak. Yaptığı yazılı açıklamada İstanbul’un Madrid ve Tokyo ile birlikte 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na aday olduğunu hatırlatan TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, bu üç şehir arasında en fazla şansa İstanbul’un sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin oyunları alması halinde olimpiyat köyü başta olmak üzere gerekli tesislerin TOKİ tarafından yapılacağını ifade eden Karabel, "Ülkeler olimpiyatları aldıkları zaman TOKİ muadili bir kuruluş kurup inşa faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Kısa sürede iş bitirebilme yeteneğine ve gücüne sahip olan, son 10 yıl içinde 596 bin 600 konut inşa eden TOKİ, olimpiyatları almamızda önemli bir şans olacaktır" dedi. Karabel, 80 ülkenin TOKİ’den konut inşası konusunda destek ve danışmanlık istediğini bildirdi. Karabel, olimpiyat ve paralimpik inşaat programı ve finansmanının hükümet tarafından garanti edildiğini ve gerekli fonun ayrıldığını da sözlerine ekledi.