TOKİ, 162 karakol için anlaşma yaptı

Aktütün Karakolu'na yönelik terörist saldırının ardından gündeme gelen "yüksek güvenlikli karakol" inşası için düğmeye basıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TOKİ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu ve Güneydoğuda belirlediği öncelikli geçiş noktalarında 162 karakolun yapımını üstlenecek. Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve TOKİ arasında kısa süre önce yapılan görüşmeler sonucunda 350 milyon YTL bütçe hazırlandı. Genelkurmay, şimdiye kadar askeri lojman ve tesis yapımı konusunda performansından memnun olduğu TOKİ'nin, karakol yapımına da başlamasına sıcak baktı. Buna göre TOKİ, güvenilir ve hızlı iş yapma becerisine sahip müteahhitleri seçecek. Genelkurmay ise karakol binası yenilenecek bölgelerde iş alan müteahhit firmalarını çalışanları ile makine ve ekipmanlarının güvenliğini temin edecek.



Arsa karşılığı



Karakol yapımları için Genelkurmay ile sürdürülen görüşmelerde, "finansman paketi" üzerinde de duruldu. Varılan mutabakata göre, güvenlikli karakol inşası için TOKİ'ye, Silahlı Kuvvetler'e tahsisli arazilerden ihtiyaç fazlası olanlar ile kentsel gelişme projesine uygun hazine arazileri verilecek. Ayrıca bütçeden de nakit desteği sağlanacak. Karakollarda, hizmet binası, yatakhane, yemekhane, sosyal donatı tesisi, banyo bulunacak. Ayrıca, etrafına güvenlik duvarı çekilecek. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Aktütün Karakolu'na yönelik terörist saldırının ardından geçtiğimiz ay düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında bazı sınır karakollarının taşınacağını açıklamıştı. Terörle mücadelenin yürütüldüğü 2. Ordu sorumluluk alanında 865 üs bölgesi bulunduğu belirtilmişti. Üs bölgeleri içinde, sıcak temas riski en yüksek olan 162 karakolun öncelikle yapımı öngörüldü. Ödenek planlaması nedeni ile yıllara yayılan yeni karakolların inşasını TOKİ en geç 1.5 yılda tamamlayacak.



TOKİ Başkanı talip olmuştu



Doğu ve Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri için karargâh binaları ve lojmanlar inşa ettiren Toplu Konut İdaresi (TOKİ) karakol yapımlarına talip olmuştu. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, SABAH'a yaptığı açıklamada, "500 metrekare, idare binası, mutfağı, banyosu, yatakhanesi olan betonarmesi güçlü bir karakolu yaklaşık 1 milyon YTL'ye mal etmek mümkün. Şu anda zaten o bölgede çalışıyoruz. Şırnak, Van, Hakkâri, Diyarbakır, Siirt, Kars, Ağrı, Mardin ve Tunceli'de şantiyelerimiz var. Hem lojman binaları hem de harekât merkezi ve karargâhlar yapıyoruz. TOKİ, güvenlikli karakol inşaatında da seve seve rol alır" demişti.



'Terör kaybımız 1 trilyon dolar'



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, terörün arkasında uluslararası güçlerin olduğunu belirterek "Biz 7 düvelle savaşıyoruz" dedi. Amasya'da TOKİ törenine katılan Çiçek, 1994 yılından bu yana Türkiye'nin hesaplanabilir terör kaybının 1 trilyon dolar olduğunu belirtti.



