Tokat'taki saldırıyı üstlenen PKK, tehdit imasında bulundu!

T24 - DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün provokasyon olarak nitelediği, 7 askerin şehit olduğu Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki saldırıyı PKK üstlendi. PKK tarafından olayın gerçekleşmesinden üç gün sonra üstlenilen saldırının, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları, Gabar ve Cudi dağlarındaki operasyonlar ile Aydın Erdem isimli gencin öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.



Tokat'taki saldırıyı üstlenen PKK 'operasyonlar sürer ve Öcalan söz konusu olursa her birim kendi inisiyatifiyle eylemler gerçekleştirebilir' tehdidini savurdu.



Tokat’ta yedi askerin şehit edildiği saldırıyı üstlenen PKK, bu tür saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu. Örgüt açılım sürecini kilitleyen eyleme, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yürüttüğü operasyonlarla, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’da nakledildiği yeni cezaevinden şikâyetçi olmasını gerekçe gösterdi. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, geçen 13 Nisan’da tek taraflı olarak eylemsizlik kararı alan, hükümetin demokratik açılım çalışmalarını başlatmasıyla, önce mayıs sonunda sonra da 15 Temmuz’da eylemsizlik kararını uzattığını açıklayan PKK, Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki saldırıyı dün resmen üstlendi. PKK’nın silahlı kanadı HPG, internet sitesine dün koyduğu açıklamada “Tokat eylemi bir birimimizin kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği misilleme eylemidir” dedi.



Saldırının ‘Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar, demokratik kurumlar üzerindeki sindirme politikaları, Öcalan’ın İmralı’daki yaşam koşullarının ağırlaştırılması, Diyarbakır’daki izinsiz gösteride üniversiteli genç Aydın Erdem’in ölmesi’ne misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Anakarargâh Komutanlığımız tarafından herhangi bir talimat verilmemesine rağmen, Dersim eyaletimize bağlı bir birimimiz kendi inisiyatifiyle 7 Aralık günü Tokat iline bağlı Reşadiye’nin Sazak alanında TC ordusuna bağlı askeri bir birliğe yönelik olarak biri uzman çavuş altısı er olmak üzere yedi askerin öldürüldüğü ve üç askerin yaralandığı bir misilleme eylemi gerçekleştirmiştir.”



Açıklamada, ‘PKK’ya yönelik operasyonlar sürdüğü ve Öcalan söz konusu olduğu sürece her birimin kendi inisiyatifiyle eylemler gerçekleştirebileceği’ tehdidi de yöneltildi.





Gül’den dayanışma çağrısı



Dün sabah PKK, Tokat’taki saldırıyı üstlenmeden önce kanlı eylemle ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Gül, şunları söyledi: “Bugün birlik ve beraberlik günüdür, dayanışma günüdür. Teröre karşı hep beraber güçlü bir şekilde mücadele etme günüdür. Onun için herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Söylediklerimizi, konuştuklarımızı hep daha bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve dayanışmamızı en üst seviyede göstermemiz gerekiyor. Bu hain saldırının zamanlanması, yeri, şekli bütün bunlar düşünüldüğünde tabii ki çok düşünmemiz gerekiyor. O açıdan hepimizin şu anda milli birliğimizi, beraberliğimi en güçlü şekilde ifade etmemiz gerekir. Bu vesile ile bütün şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum, ailelerine de ve bütün Türk milletine de tekrar başsağlığı diliyorum.”



Bu arada operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri Türkiye-Irak-İran sınırı üçgeninde dokuz PKK’lıyı öldürdü. PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarından kaçan biri kadın dokuz terörist de dün Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.