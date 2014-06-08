T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tokat'taki Lice yürüyüşünde öğrencilere linç girişimi

Polis, Tokat'taki göstericileri öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardı

08 Haziran 2014 23:26

Tokat’ta Lice yürüyüşü yapmak isteyenlere linç girişimi

Tokat'ta toplanıp Lice'de yol kapatan PKK 'lılarla güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmada 2 kişinin ölmesini protesto etmek için yürüyen 30 kişilik öğrenci grubuna, çevrede toplananlar linç girişiminde bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Niksar Yolu Kavşağı'nda toplanan grup 'Katil polis hesap verecek' sloganı atarak yürümeye başlayınca, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzeri Taşhan önünde bulunanlar müdahale etti. Kısa sürede toplanan kalabalık, protestocuların üzerine yürüyünce polis devreye girdi. Caddede toplananların sayısı bir anda arttı. Polis engelini aşanların saldırdığı protestocu öğrenciler, yakındaki bir binaya sığınmak zorunda kaldı.

Öfkeli kalabalığın linç girişiminden protestocu öğrencileri kurtarmak için polis yoğun çaba gösterdi. Sığındıkları yerden polis araçlarına alınan öğrenciler bölgeden uzaklaştırılırken kalabalıktan bazı kişilerin polis araçlarına da saldırıp tekmelediği görüldü.

 

ETİKETLER

tokatliceprotestolinçkalekolhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24