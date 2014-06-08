Tokat'taki Lice yürüyüşünde öğrencilere linç girişimi

Tokat’ta Lice yürüyüşü yapmak isteyenlere linç girişimi

Tokat'ta toplanıp Lice'de yol kapatan PKK 'lılarla güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmada 2 kişinin ölmesini protesto etmek için yürüyen 30 kişilik öğrenci grubuna, çevrede toplananlar linç girişiminde bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Niksar Yolu Kavşağı'nda toplanan grup 'Katil polis hesap verecek' sloganı atarak yürümeye başlayınca, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzeri Taşhan önünde bulunanlar müdahale etti. Kısa sürede toplanan kalabalık, protestocuların üzerine yürüyünce polis devreye girdi. Caddede toplananların sayısı bir anda arttı. Polis engelini aşanların saldırdığı protestocu öğrenciler, yakındaki bir binaya sığınmak zorunda kaldı.

Öfkeli kalabalığın linç girişiminden protestocu öğrencileri kurtarmak için polis yoğun çaba gösterdi. Sığındıkları yerden polis araçlarına alınan öğrenciler bölgeden uzaklaştırılırken kalabalıktan bazı kişilerin polis araçlarına da saldırıp tekmelediği görüldü.