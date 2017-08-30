Tokat'ta Zafer Bayramı coşkusu

Halil İbrahim YEL / TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tokat\'taki kutlamalar, saat 09.30\'da kent meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Tokat Valisi Ömer Toraman makamında kutlamaları kabul etti. Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden programda Vali Ömer Toraman, 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu halkı selamladı. Daha sonra şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri düzenlendi. Ardından askeri bando takımının eşliğinde tören geçişi yapan askeri birlikler, izleyenlerden alkış aldı.

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