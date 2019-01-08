Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya 4 ton yem bırakıldı

Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara 4 ton yem bırakıldı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış koşullarında da yiyecek bulabilmesi için harekete geçti. İl genelinde farklı bölgelerde buğday ve yoncadan oluşan toplam 4 ton yem doğaya bırakıldı.



Tokat Valisi Ozan Balcı, konuyla ilgili açıklamasında, ''Bizim için vatan sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Aziz şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır bu coğrafya. Bir de vatanı vatan yapan kurduyla, kuşuyla, börtüsüyle, böceğiyle, havasıyla, suyuyla, toprağıyla bir bütündür. Bu zor ve ağır kış koşullarında özellikle de yaban hayvanların aç kalmamaları için Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğümüz onlar için arpa ve buğday bırakıyorlar. Bunu da zevkle yapıyoruz. Çünkü onlara ihtiyacımız var, bizim onları korumamız lazım. Bu yüzden anlamlı ve önemli buluyorum'' dedi.