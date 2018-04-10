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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

10 Nisan 2018 16:21

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niksar ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Yeşilyurt\'ta oturan Y.K. isimli şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polisin takibi sonucu Y.K., gözaltına alınırken, 360 gram afyon sakızı ele geçirildi. Aynı operasyonda R.R. ve A.E. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.
Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda ise R.B. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı. Uyuşturucu sattığı belirlenen R.B., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 430 ecstasy hap, 245 gram esrar, 16 gram skunk ile para ele geçirildi. 4 şüphelinin Tokat Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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