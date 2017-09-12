Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Tokat\'ın Erbaa İlçesi\'nde uyuşturucu madde imalatı edilerek satıldığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonucunda polis ekiplerinin yaptığı operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan arama yapıldı. Yapılan aramalarda 70 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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