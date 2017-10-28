T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tokat'ta trafik kazası sonrası sürücüler yumruk yumruğa kavga etti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta kamyonet ile kargo minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı

28 Ekim 2017 17:52

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta kamyonet ile kargo minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sivas Caddesi\'nde meydana geldi. Aynı yöne seyir halinde olan kargo şirketine ait, Osman Çetin yönetimindeki 60 HY 371 plakalı minibüs, sağa dönerken, Halil Bayır yönetimindeki  60 HB 205 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile kargo minibüsü yol üzerinde bulunan köprüye doğru savruldu. Kaza sonrası iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kaza yerine sevk edilen polislerin müdahalesi ile kavga son buldu. Kavgada hafif yaralanan 2 sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKATtaKazaSivas CaddesiOsmanHYBayırHBTartışmaKavgadaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24