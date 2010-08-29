T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOKAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI TOKAT (A.A)

29 Ağustos 2010 23:00

-TOKAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI TOKAT (A.A) - 29.08.2010 - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpışması sonucu birisi bebek iki kişi öldü, beş kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Niksar istikametinden Reşadiye yönüne giden Zeki Yılmaz (47) yönetimindeki 34 F 2176 plakalı otomobil, Çayırpınar köyü mevkisinde aynı yönde giden Kenan Şahin (28) yönetimindeki 60 HJ 463 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 7-8 aylık bebek Ayşe Demir ile Aynur Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler Zeki Yılmaz, Kenan Şahin ile iki yaşındaki İrem Demir, Dilek Demir ve Dursun Şahin Reşadiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar İrem Demir, Dilek Demir ve Zeki Yılmaz ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24