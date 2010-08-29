-TOKAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI TOKAT (A.A) - 29.08.2010 - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpışması sonucu birisi bebek iki kişi öldü, beş kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Niksar istikametinden Reşadiye yönüne giden Zeki Yılmaz (47) yönetimindeki 34 F 2176 plakalı otomobil, Çayırpınar köyü mevkisinde aynı yönde giden Kenan Şahin (28) yönetimindeki 60 HJ 463 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 7-8 aylık bebek Ayşe Demir ile Aynur Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler Zeki Yılmaz, Kenan Şahin ile iki yaşındaki İrem Demir, Dilek Demir ve Dursun Şahin Reşadiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar İrem Demir, Dilek Demir ve Zeki Yılmaz ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.