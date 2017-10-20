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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda toplam 234 parça tarihi eser ele geçirildi

20 Ekim 2017 19:54

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda toplam 234 parça tarihi eser ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Kayseri\'de yaşayan 35 yaşındaki Ö.P.\'nin elinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser bulunduğu ve bunları satacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri Tokat girişi Geyras mevkiinde Ö.P.\'nin aracını durdurarak arama yaptı. Aramada 40 gümüş sikke, 6 yüzük, 1 bronz kurt heykeli, 1 mühür, Roma dönemine ait 186 bronz sikke olmak üzere toplam 234 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan Ö.P.\'nin ise jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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