-TOKAT'TA TARAFTAR KAVGASI TOKAT (A.A) - 13.02.2011 - Tokat'ta, Tokatspor-Adanademirspor maçı öncesi iki takım taraftarı arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor ile Adanademirspor arasındaki maçı izlemek üzere Adana'dan kente gelen bir grup Adanademirspor taraftarı ile Tokatspor taraftarı arasında kent merkezi Niksar Yolu Kavşağı'nda kavga çıktı. Kavgada Tokatspor taraftarları Selim Yıldırım (19) ve Samet Çağlar (35) bıçakla yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen taraftarların polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Adanademirspor Kulübü İkinci Başkanı Ekrem Kandemir, yaptığı açıklamada, olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, ''Maçlardan 1 yıl süreyle men cezası bulunan 2 kişi Tokat'a gelmiş ve bu olaya karışmışlar. Bu olayı nefretle kınıyoruz. Futbol üç neticeli bir oyundur. Tokat'ta gördüğümüz misafirperverlikten dolayı Tokatlılara teşekkür ediyorum'' dedi.