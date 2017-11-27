Tokat'ta sahte içki operasyonu

TOKAT, (DHA)-TOKAT\'ın Turhal ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 365 litre damıtılmış alkol ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Tokat Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube ekipleri, Turhal ilçe merkezinde, M.G.\'nin kendisine ait bağ evinde sahte içki üretimi yaptığı ve piyasaya sattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarat çalışması sonucu M.G.’nin bağ evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 365 litre damıtılmış alkol, 1 ton fosa, 20 kilo anason, 840 adet çeşitli ebatlarda içki şişesi, 2 alkol yapımında kullanılan üretim düzeneği, 1 alkol yoğunluk ölçme cihazı, 4 filtre ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanan M.G.’ye ÖTV genel tebliği kapsamında 37 bin 230 lira idari para cezası kesildi.

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