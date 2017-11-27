T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tokat'ta sahte içki operasyonu

TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Turhal ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 365 litre damıtılmış alkol ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

27 Kasım 2017 14:52

TOKAT, (DHA)-TOKAT\'ın Turhal ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 365 litre damıtılmış alkol ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Tokat Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube ekipleri, Turhal ilçe merkezinde, M.G.\'nin kendisine ait bağ evinde sahte içki üretimi yaptığı ve piyasaya sattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarat çalışması sonucu M.G.’nin bağ evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 365 litre damıtılmış alkol, 1 ton fosa, 20 kilo anason, 840 adet çeşitli ebatlarda içki şişesi, 2 alkol yapımında kullanılan üretim düzeneği, 1 alkol yoğunluk ölçme cihazı, 4 filtre ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanan M.G.’ye ÖTV genel tebliği kapsamında 37 bin 230 lira idari para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TOKAT DHATOKAT TurhalTokat Jandarma Komutanlığı KaçakçılıkTurhalOperasyondaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24