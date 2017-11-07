T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tokat'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta kontrolden çıkıp, tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

07 Kasım 2017 17:05

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta kontrolden çıkıp, tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Sürücünün aracı olay yerinde bırakıp, kaçtığı kazaya 5 saat sonra müdahale edilebildi.
Kaza, saat 03.00 sırlarında, Tokat- Turhal eski kara yolu Kömeç köyü yakınlarında meydana geldi. Ruhi İpek (32), 60 DR 965 plakalı otomobiliyle Kömeç köyü yakınlarındaki virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. İçinde 3 kişi bulunan otomobilin sürücüsü İpek, iddiaya göre, kaza sonrası hafif yaralı olarak araçtan kurtulup, olay yerinden ayrıldı. Kazayı sabah saat 08.00 sıralarında, bölgeden geçenler, fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü İpek\'in aracı olay yerinde bırakıp, kaçtığı kazaya 5 saat sonra müdahale edilebildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın arka koltuğunda bulunan Bekir Melek\'in (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan O.C. (17) isimli kız çocuğu da ambulansla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.
Sürücü İpek, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHAKazaTokat TurhalKömeçRuhiDRSürücüsününKazayıSürücüSağlıkBekir MelekKazadaTokat Devlet HastanesiSürücü İpekjandarmaKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24