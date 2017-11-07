Tokat'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta kontrolden çıkıp, tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Sürücünün aracı olay yerinde bırakıp, kaçtığı kazaya 5 saat sonra müdahale edilebildi.

Kaza, saat 03.00 sırlarında, Tokat- Turhal eski kara yolu Kömeç köyü yakınlarında meydana geldi. Ruhi İpek (32), 60 DR 965 plakalı otomobiliyle Kömeç köyü yakınlarındaki virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. İçinde 3 kişi bulunan otomobilin sürücüsü İpek, iddiaya göre, kaza sonrası hafif yaralı olarak araçtan kurtulup, olay yerinden ayrıldı. Kazayı sabah saat 08.00 sıralarında, bölgeden geçenler, fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü İpek\'in aracı olay yerinde bırakıp, kaçtığı kazaya 5 saat sonra müdahale edilebildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın arka koltuğunda bulunan Bekir Melek\'in (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan O.C. (17) isimli kız çocuğu da ambulansla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Sürücü İpek, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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