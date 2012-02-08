-Tokat'ta otobüs devrildi: 19 yaralı TOKAT (A.A) - 08.02.2012 - Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Erzurum'dan Samsun istikametine giden Metin Benli idaresindeki 60 HK 870 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Tokat-Niksar karayolu Gökdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Benli ile otobüste bulunan Merve Yüksel, Rabia Arslan, Özgül Erkan, Tuğba Yalıbık, Bünyamin Kurt, Mehmet Deniz, Mehmet Akif Çakmak, Aziz Özen, Erdoğan Görgülü, Bedirhan Sayman, Furkan Korkmaz, Nurcihan Korkmaz, Abdurrahman Özel, Hüseyin Kaya, Gamze Sarıyonca ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ve Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.