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Tokat’ta orman yangını kontrol altına alındı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Almus İlçesi'ne bağlı Durudere Köyü'nde anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

13 Eylül 2017 17:33

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Almus İlçesi\'ne bağlı Durudere Köyü\'nde anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Almus İlçesi\'ne bağlı Durudere Köyü girişinde dün öğle saatlerinde anızların yakılması ile başlayan yangın kısa sürede büyüyerek köyün üst kısmında pelit ağaçlarından oluşan ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Almus, Niksar, Erbaa ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahale etti.  Ekipler ve köylüler yangını 23 saatte kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının başladığı yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

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