-TOKAT'TA OPERASYON SÜRÜYOR TOKAT (A.A) - 30.07.2010 - Tokat Valisi Şerif Yılmaz, Reşadiye Sazak bölgesinde çıkan çatışmayla ilgili olarak ''Şuan itibariyle bölgede operasyonlara devam etmekteyiz'' dedi. Vali Yılmaz, makamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Reşadiye ilçesinde yaşanan çatışmayla ilgili soruları cevaplandırdı. Bir gazetecinin 'Bu saldırı operasyon esnasında mı oldu, karakol saldırısı olduğu yönünde iddialar var. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?' sorusuna Vali Yılmaz, dün saat 18.00 itibariyle arazide arama tarama faaliyeti görevini icra eden güvenlik güçlerinin bir grup teröristle karşılaştığını söyledi. Bu karşılaşma sırasında çatışma meydana geldiğini ifade eden Vali Yılmaz, ''O esnada bir askerimiz yaralandı. İlave takviye kuvvetlerle beraber bölgeye gerekli destek ve takviye sağlandı. Şuan itibariyle bölgede operasyonlara devam etmekteyiz. Yaralı olan askerimiz Tokat Devlet Hastanesine getirildi. Dün akşam yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Sağlığında herhangi bir sıkıntısı yok. Ailesine haber verildi. Ailesi de ilimize gelmek üzere'' dedi. ''Teröristleri taşıdığı iddia edilen iki araç aranıyor iddiasıyla ilgili ne diyeceksiniz?'' sorusuna ise Vali Yılmaz, teröristlerin kaçtıklarına dair bir bilgi olmadığı yanıtını verdi. Yılmaz, ''Bölgede operasyon devam ediyor. Arkadaşlarımız geniş çaplı operasyonla bölgede. Henüz operasyon sonuçlanmadığı için bir şey söylemem mümkün değil'' diye konuştu. Vali Yılmaz, bir gazetecinin ''Bu saldırıyı yapan grup, Sazak karakolu yakınlarında saldırıyı yapan grupla aynı mı? Bu saldırı PKK terör örgütünün saldırısı mı?'' sorusuna, ''Yaralama hadisesi meydana geldiği için oradaki kullanılan silahlarla ilgili balistik muayene yapıldıktan sonra verilecek bir karardır. Şu anda bunlarla ilgili kesin bir şey söylemek için erken. İncelemeler yapıldıktan sonra eldeki verilerle karşılaştırmadan sonra şudur demem mümkün. Ancak terörist bir grup'' şeklinde cevap verdi. Vali Yılmaz, teröristlerin kaç kişi olduğunun sorulması üzerine ''Şu anda sayıyı vermeyeyim. Operasyon devam ediyor'' şeklinde cevap verdi.