Tokat'ta, okula Mustafa Sabri Efendi isminin verilmesine tepki

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -OSMANLI döneminde Damat Ferit hükümetinde Şeyhülislam olarak görev yapan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal Atatürk\'e ölüm fetvası çıkartan Mustafa Sabri\'nin adının Tokat\'ta yeni açılan bir imam hatip lisesine verilmesi tepki çekti. Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi ve Türk Eğitim- Sen Tokat Şubesi olaya tepki gösterdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yeşilırmak Mahallesi\'nde 2017 yılı içinde yapımı tamamlanarak Haziran ayında hizmete açılan imam hatip lisesine, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kurtuluş Savaşı yıllarında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'e ölüm fetvası çıkartan Tokat doğumlu Mustafa Sabri\'nin adı verildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şubesi Cemal Güneş ve Türk Eğitim- Sen Tokat Şubesi Başkanı Hakan Akkaya açıklama yaparak, buna sert tepki gösterip, verilen ismin değiştirilmesini istedi.

\'O İSMİN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ\'

Türk Eğitim-Sen Tokat Şubesi Başkanı Hakan Akkaya, okula ismin verilmesine tepki göstererek, \"Yakın zamanda imam hatip liselerinden bir tanesine üzülerek söylüyoruz şaibeli bir ismin verilmesi bizleri üzmüştür. Bahsettiğimiz okul, Mustafa Sabri Efendi İmam Hatip Lisesi olarak bu eğitim öğretim yılında açılmış ve biz bu ülkenin milli mücadelesine sahip çıkan, bu ülkenin kurucusuna sahip çıkan, bayrağımız, milletimiz, vatanımız için yaşayan Türk eğitimcileri, Türk Eğitim-Sen yöneticisi olarak ızdırap duyduk. Hakkında pek çok iddia olan, tarihi kayıtlarda yine pek çok yerde geçen, kendisinin hatta Türklükten istifa ettiğini söyleyecek kadar Milli Mücadele sonrası yabancı ülkelerde beyanatlar veren, yine Milli Mücadele sırasında Damat Ferit hükümeti döneminde Şeyhülislamlık yapan ve özellikle o dönemde verdiği fetvalarla Milli Mücadele\'ye karşı adeta İngilizlerin ve Damat Ferit hükümetinin emirlerini yerine getirdiğini gördüğümüz Mustafa Sabri Efendi\'nin isminin verilmesi bizleri üzmüştür. O ismin biz kaldırılmasını talep ediyoruz. Değiştirilmesini talep ediyoruz. Şayet herhangi bir isim bulamıyorlarsa bizim tavsiyemiz çok anlamlı olacaktır. O okulun isminin Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilmesini talep ediyoruz\" dedi.

\'KALDIRILMAZSA DAVA AÇACAĞIZ\'

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Cemal Güneş ise \"Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi maalesef ki Tokat doğumludur. Bir vatan hainidir. Vatan haini olduğunu niçin söylüyorum? Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk\'ta bu tabiri kullanmıştı. \'Kuvayi Milliyeciler Yunanlılara karşı direnişe geçtiğinde, Kuvayi Milliyecilerin katli vaciptir ve öldürülmesi dinen görevimizdir. Bu uğurda ölenler şehit kalanlar gazidir\' diyen Osmanlının son Şeyhülislamıdır. Mustafa Sabri ulusal Kurtuluş Savaşı\'na katılanlara \'kudurmuş haydutlar\' diyerek \'katli vaciptir\' fermanı yayınlamıştır. Bu fermanı da Vahdettin yayınlamış duyurmuştur\" dedi. Güneş, şöyle devam etti:

\"Tokat\'ta Mustafa Sabri Efendi Vakfı diye bir vakıf kurdu Tokat Belediyesi, Bu vakıfla ilgili değerli bir eğitimci Hami Karslı ile birlikte mahkeme açtık ve o vakfın ismini değiştirdik. Şimdi ise maalesef yine Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Sabri Efendi ismini imam hatip lisesine vermiştir. Mustafa Sabri Efendi\'yi internetten de araştırsanız hemen önünüze gelecektir. Mustafa Kemal Atatürk, Yunan ordusunu hezimete uğrattıktan sonra bu Mustafa Sabri Efendi Yunanistan\'a kaçmıştır. Yunanistan\'da Yarın isimli bir gazetede 1927\'de yazdığı şiirde şunları söylüyor; \'Yalnız Müslüman ve insan olarak kalmak üzere, Türklükten şeref izzetimden istifa ediyorum, Allah\'ın huzurunda tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme. Beni Türk milletinden addetme\' diyerek, bir millet seçilecekse Arap milliyetiyle ihtizaz etmesin daha uygun olacağını söylemiştir. Ama bakın böyle bir insanın ismini Milli Eğitim Müdürlüğü tutuyor bir imam hatip lisesine veriyor. Ayıptır, yazıktır. Biran önce o tabelanın oradan indirilmesini istiyoruz. Eğer en kısa sürede o tabela oradan indirmezse aynen 2007\'de olduğu gibi dava açıp bu ismi Yargıtay kararı ile kaldırdığımız bu dosyayı örnek göstererek dava açacağız.\"

MİLLİ EĞİTİM AÇIKLAMA YAPMADI

Tokat Mustafa Sabri Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde öğrenim gören öğrenciler ise Mustafa Sabri\'nin kim olduğunu bilmediklerini söyledi.

Okul yöneticileri de devlet memuru olduklarını belirterek, açıklama yapamayacaklarını dile getirdi.

DHA\'nın konuyla ilgili görüşünü almak istediği Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da konu hakkında açıklama yapmayacaklarını ifade etti.



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