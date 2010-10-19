-TOKAT'TA LOKANTADA PATLAMA TOKAT (A.A) - 18.10.2010 - Tokat'ta bir lokantada meydana gelen patlama, maddi hasara yol açtı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kent merkezi Niksar yolu kavşağındaki bir lokantanın alt katındaki yemek yapılan bölümünde patlama oldu. Patlamanın ardından çalışanlar ve müşteriler dışarı çıktı. Patlama sonucunda lokantanın alt katındaki duvar yıkıldı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi aldı. Lokantadaki iki tüp dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin ve bomba uzmanlarının incelemesi sonucu, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı. Tokat Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, olay yerinde incelemede bulundu.