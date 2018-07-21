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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in babası gözaltında

Kayıp Evrim için dedesinin mezarı açıldı

21 Temmuz 2018 14:48

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

 

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, dün gece gelen bir ihbar üzerine kayıp kızın dedesinin mezarının açıldığı belirtildi.

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