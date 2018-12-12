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Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

12 Aralık 2018 15:40

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Tokat-Sivas Karayolu\'nun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi\'nde sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede kayganlaşan yolda kayan bir kamyon yolda ulaşımı aksattı. Bazı yüksek tonajlı araçların sürücüleri ise Karayolları ekiplerinin yardımı ve kendi imkanları ile zincir takarak yoluna devam etti. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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