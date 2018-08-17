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Tokat'ta kaçak içki operasyonu

TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 89 şişe kaçak içki ele geçirildi

17 Ağustos 2018 19:48

TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 89 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, il merkezine otomobille kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda araç, Doğukent Mahallesi, Niksar Yolu\'nda polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltuk üzerindeki poşetlerde 80 şişe bandrolsüz votka ile 9 şişe bandrolsüz viski olmak üzere toplamda 89 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

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