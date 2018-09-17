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Tokat'ta jandarmadan PKK'ya operasyon

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde jandarma ekipleri, PKK'lı teröristlerin kullanabileceği sığınak, barınak, depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla keşif, gözetleme, arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi

17 Eylül 2018 15:07

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde jandarma ekipleri, PKK\'lı teröristlerin kullanabileceği sığınak, barınak, depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla keşif, gözetleme, arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/189 Operasyonu\' kapsamında, Reşadiye ilçesine bağlı Karaağaç köyü Tosunlu Mahallesi bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının kullanabileceği sığınak, barınak, depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla keşif, gözetleme, arama- tarama operasyonu düzenledi. Bölgede PKK\'lı teröristlere ait bir şeye rastlanılmazken, arazi tarama faaliyetlerinin sürdürüleceği öğrenildi.

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