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Tokat'ta jandarma ekipleri kırsalı tarıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ta jandarma ekipleri, kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor

31 Ekim 2017 15:14

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT\'ta jandarma ekipleri, kırsal alanda terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış yapılanmasını önlemek için çalışmalarını sıklaştrdı. Jandarma timleri, bölücü terör örgütü mensupları kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasadışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla, kırsal alanda keşif, gözetleme ve arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

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