Tokat'ta il protokolü 10 dakikalığına 'Engelli' oldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte il protokolü, hazırlanan özel parkurda 10 dakikalığına engellilerin karşılaştığı sorunları hissetti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Özel bir düğün salonunda yapılan program öncesinde İl protokolü, bedensel engellilerin günlük sıkıntıların gösterilmesi için hazırlanan parkurda tekerlekli sandalye kullandı. Daha sonra gözleri bağlanarak hazırlanan parkurdan programın yapılacağı alana geçti. Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin, engelliler, aileleri ve davetliler katıldı. Vali Ömer Toraman, şöyle dedi:

\"Bire bir onların hislerini yaşamak zor. Biraz yaklaşmaya çalıştık belki, neler hissettiklerini ne tür zorluklarla karşılaştıklarını. Bire bir onlar gibi hissetmemiz zor. Bir fikir verdi. Şunu hep söylüyoruz, bu hayatı müştereken paylaşmamız gerekiyor, müştereken yaşıyoruz. Engelli olsun engelsiz olsun bütün vatandaşlar ortak bir hayat paylaşıyoruz, mekanlarımız ortak. Dolayısıyla bunları tasarlarken, inşa ederken, kullanırken de bunu gözeterek hareket etmemiz lazım. sadece engelsizler için tasarlanmış bir dünya, engelliler için çok sıkıntı verici bir hale geliyor. Dolayısıyla her şeyi düşünürken, tasarlarken, planlarken engelli vatandaşlarımızı da hesaba katarak onları düşünerek hesaba katmamız gerekiyor. Onu anlıyoruz. Çünkü onların ihtiyaçları yerine göre farklılaşıyor. İhtiyaçlarını karşılaya bilmek lazım. engeller sınırlandırıyor hareket kabiliyetini, fonksiyonlarını sınırlandırıyor. Dolayısıyla daha çok yardıma, desteğe ihtiyacı oluyor. Onun için öncelikli sırasında onları birinci sıraya koymak lazım. engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını koymak lazım.\"

Görme engellilerin yaşadıklarını anlatmak için hazırlanan parkurdan gözleri bağlanarak bastonla geçen Gaziosmanpaşa Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin, “Empati işin aslına vakıf olmanıza vesile oluyor. Kolay bir iş değil ama herhalde bunu sadece bir gün değil 365 güne yayarak her gün farkında olmamızı sağlamak. Bugün bir araya gelerek 365 günde düşünmemizi sağlıyor” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik engelli öğrencilerin müzik dinletisiyle son buldu.

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