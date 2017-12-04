Tokat'ta iki düğün magandası tutuklandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, sokaktaki düğünde havaya açtığı belirlenen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen hafta cuma günü Gündoğdu mahallesi İzzettin Çağpar caddesinde Neslihan-Necati Köksal çiftinin sokakta yapılan düğününde meydana geldi. Düğün sırasında havaya ateş edildiği ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Samet T. (23) ile Hürkan Ç.\'nin (26) silahla havaya ateş ettiğini tespit etti. Polisin Samet T.\'ye ait 60 EM 551 plakalı otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 2 de tabanca ele geçirildi. İki kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Samet T. ve Hürkan Ç. cumartesi günü adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları Erbaa Asliye Ceza Mahkemesi\'nce tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI