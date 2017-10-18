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Tokat'ta hayvan hırsızlığına 5 tutuklama

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı

18 Ekim 2017 14:25

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı. 
Turhal ilçesine bağlı Kızkayası Köyü\'nde yaşayan 30 yaşındaki R.S.\'ye ait ineğin çalındığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ineği çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Hayvan ise sahibine teslim edildi. Yakalanan şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen ekipler, hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda 4 şüpheli daha yakalandı. Jandarmada sorguları yapılan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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