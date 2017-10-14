Tokat'ta Halef Sultan Zaviyesi, 'Kültür Evi' oldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, Selçuklu Sultanı 4\'üncü Kılıç Arslan\'ın kızı Hunat Hatun\'un emriyle Halef Bin Süleyman tarafından \'Amel ve İlim Yuvası\' olarak yapılan Halef Sultan Zaviyesi, restorasyonu tamamlandıktan sonra, öğrencilerin ders de çalışabileceği kültür evine çevrildi.

Kent merkezi Meydan Mahallesi\'nde Selçuklular Dönemi\'nde 1292 yılında yaptırılan Halef Sultan Zaviyesi, 2005 yılında Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. 2007 yılında restorasyonu tamamlanan zaviye, müdürlüğe bağlı \'Halef Sultan Kültür Evi\' olarak hizmete açıldı. 6 odadan oluşan zaviye içerisinde dinlenme odası, öğrencilerin ücretsiz olarak internete girdiği bilgisayar odası, öğrencilerin ders çalıştığı ve kütüphane olarak kullanılan 2 oda oluşturuldu.

\"TÜRKİYE\'DE BİR İLK\"

Vakıflar Bölge Müdür Vekili Yılmaz Kılınç, restorasyondan önce zaviyenin çevresinin evlerle kaplı olduğunu anlatırken, şöyle dedi:

\"2005 yılında restorasyonu yapmadan önce yapının tamamı evlerle kaplıydı. Kamulaştırma işlemlerimizi bitirdik. Yapıyı toprak altından çıkarttık. Restorasyonunu tamamladık. 2007 yılında da burayı öğrencilerimizin ücretsiz internete girebildiği, ödevlerini ücretsiz çıkartabildiği, sınavlara çalışan öğrencilerimizin kütüphanesini kullanabileceği, dinlenme odasının bulunduğu mekan haline getirdik. Türkiye\'de bir ilk oldu. 6 göz odası var. Bir tanesi türbe, mutfağı, dinlenme yeri, kütüphane, bilgisayar bölümü var.\"

\"BURANIN HAVASI BİR BAŞKA\"

Kılınç, öğrencilerden yoğun bir talep geldiğini ve çok memnun olduklarını anlatırken, şöyle devam etti:

\"Öğrenciler sınavlara yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Üniversiteye, sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz ve ilköğretim aşamasındaki öğrencilerimiz ücretsiz ödevlerini yapabiliyorlar. Buranın havası bir başka, manevi havası başka, öğrencilerimiz daha huzurlu. Bu havada çalışıyor. İnanıyorum ki Tokat’ta öğrencilerin evinden sonra dışarı çıkıp çalışılabildiği tek ortam burası. Bu hizmeti de Türkiye’de tek yürütüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün onayı ile yaptığımız Tokat’ta ve Türkiye de tek bir ilim ve amel yuvası. Kitabesinde bahsedildiği gibi bire bir aynı fonksiyonu verdik ve kullanıyoruz.\"

Kültür evinde ders çalışarak sınavlara hazırlanan öğrenciler hizmetten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.



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