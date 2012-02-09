-Tokat'ta gazinoda kavga: 3 ölü TOKAT (A.A) - 09.02.2012 - Tokat'ta bir gazinoda çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Akyamaç köyü yakınlarındaki gazinoda bilinmeyen nedenle bazı kişiler arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada Aytaç A, Emrah K. ve Ayhan S. olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.