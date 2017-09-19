Tokat’ta Gaziler günü kutlandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Kent merkezinde düzenlenen törende Tokat Valisi Ömer Toraman, 48’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Taşova, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Çelenk sunumumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Taşova, \'\'Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e Mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 96\'ıncı yıl dönümüdür. Cephelerde Türkün gücünü ve kararlılığını gösteren gazilerin günüdür. Gazilerin onur günü, şeref günüdür. 19 Eylül tüm gazilerimizin, kahraman gaziler gününüz kutlu olsun.19 Eylül Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtararak adada düşmanı karanlık Akdeniz sularına gömen Kıbrıs gazilerinin günüdür\'\' dedi.

Törenin ardından Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler Tokat Muharip Gaziler Derneği\'ni ziyaret ederek buradaki gazilerle sohbet etti.



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