T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tokat’ta Gaziler günü kutlandı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı

19 Eylül 2017 15:45

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Kent merkezinde düzenlenen törende Tokat Valisi Ömer Toraman, 48’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Taşova, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Çelenk sunumumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Taşova, \'\'Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e Mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 96\'ıncı yıl dönümüdür. Cephelerde Türkün gücünü ve kararlılığını gösteren gazilerin günüdür. Gazilerin onur günü, şeref günüdür. 19 Eylül tüm gazilerimizin, kahraman gaziler gününüz kutlu olsun.19 Eylül Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtararak adada düşmanı karanlık Akdeniz sularına gömen Kıbrıs gazilerinin günüdür\'\' dedi.
Törenin ardından Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler Tokat Muharip Gaziler Derneği\'ni ziyaret ederek buradaki gazilerle sohbet etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilYELTOKAT DHA TOKATEylül Gaziler Günü Cumhuriyet MeydanıKentTokat ValisiToramanPiyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Tokat Muharip Gaziler Derneği BaşkanıTaşova Türkiye Harp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24