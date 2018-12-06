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Tokat'ta FETÖ'den 6 gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 3 ilden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

06 Aralık 2018 17:28

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 3 ilden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik\' soruşturması kapsamında KKTC ile Yozgat, Adana ve Tokat\'ta 2 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay ve 3 kapatılan askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Talimat üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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