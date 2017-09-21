Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Hakimlik- Savcılık sınavları hazırlık hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin Hakim ve Savcı Çalışma Evleri\'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararlarıyla ilgili Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \'\'21.09.2017 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütünün hakimlik-savcılık sınavları hazırlık hücre evlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Manisa, Adana, Sakarya illerinde 5 meslekten ihraç edilen hakim, 5 avukat, bir öğretmen ve bir hukuk fakültesi mezunu şahıs olmak üzere, toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bu kapsamda yapılan soruşturmada işlem yapılan şüpheli sayısı 120 olmuştur\'\' ifadelerine yer verildi.