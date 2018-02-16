Tokat'ta FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı kararı

İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 3 ilde, 2\'si avukat, 1 araştırma görevlisi ve 1\'i de Yüksek Öğretim Kurulu\'nda (YÖK) memur olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY’nin mahrem hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik başlatılan soruşturmada Ankara, İstanbul ve Van illerinde 2\'si avukat, 1 araştırma görevlisi ve 1\'i de Yüksek Öğretim Kurulunda (YÖK) memur olmak üzere toplamda 4 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.