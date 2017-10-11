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Tokat'ta FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli 14 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı

11 Ekim 2017 16:52

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli 14 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince Tokat merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 5\'i sivil 14\'ü asker 19 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 12\'si, jandarmanın çalışmasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i tutuklanırken, 6\'sı adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. 5 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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