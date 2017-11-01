Tokat'ta FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla üniversite öğrencisi ve özel sektör çalışanlarından oluşan 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Tokat Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.