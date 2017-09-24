Tokat'ta derbi maçı sonrası kavga

Tokat\'ta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyananan derbi maçı sonrasında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kavgayı araya giren polis önledi.

Süper Lig\'in 6\'ıncı haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçı Tokat\'ta çeşitli salonlarda izleyen rakip takım taraftarları karşı karşıya geldi. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde galibiyetlerini kutlamak isteyen Fenerbahçe taraftarları ile Beşiktaş taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde bulunan polis ekipleri duruma müdahale etti. Taraftarları dağıtmak için polis ekipleri biber gazı kullandı. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin araya girmesi ile birlikte kavga büyümeden önlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarlar arasındaki gerginlik

-Polisin müdahalesi

HABER-KAMERA: FATİH YILMAZ/TOKAT,(DHA)